- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: куда летят ракеты
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 22 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — предупредили Воздушные силы.
Также в ПС предупредили, что по состоянию на 17:09 скоростная цель движется в Сумскую область с Курщины.
Мониторинговые чаты тоже отмечали, что РФ могла выпустить баллистику из Курщины. Также в пабликах сообщили, что в Сумском районе звучали взрывы.
UPD. В 17:22 раздались отбои тревоги баллистики, кроме Черниговщины и Сумщины.
Ранее сообщалось, что в Сумах дрон упал на дорогу во время движения транспорта.