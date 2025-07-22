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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога: куда летят ракеты

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 22 июля

Воздушная тревога вечером 22 июля / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве вечером 22 июля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — предупредили Воздушные силы.

Также в ПС предупредили, что по состоянию на 17:09 скоростная цель движется в Сумскую область с Курщины.

Мониторинговые чаты тоже отмечали, что РФ могла выпустить баллистику из Курщины. Также в пабликах сообщили, что в Сумском районе звучали взрывы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:04

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:04

UPD. В 17:22 раздались отбои тревоги баллистики, кроме Черниговщины и Сумщины.

Ранее сообщалось, что в Сумах дрон упал на дорогу во время движения транспорта.

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