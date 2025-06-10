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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова сирены: что запустила Россия
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве поздно вечером 10 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.
В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.
Напомним, что сегодня вечером в Киеве и некоторых других областях уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.