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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей снова сирены: что запустила Россия

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 10 июня

Воздушная тревога вечером 10 июня / © ТСН.ua

В Киеве поздно вечером 10 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:02

В мониторинговых пабликах уточнили, что россияне запустили баллистику из Курщины.

Напомним, что сегодня вечером в Киеве и некоторых других областях уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

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