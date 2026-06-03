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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что и куда летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 3 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Таганрога.
Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Хмельнитчины, Винницкой области, южной части Житомирщины и частично юга.
Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Днепр, а местные паблики сообщили, что в городе раздавались взрывы.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:
Житомирщина:
→Коростень/р-н.
Днепропетровщина:
→Днепр/Самар (2х);
→Просяная/Чаплино.
Харьковщина:
→Савинцы/Балаклия (4х).
Напомним, что сегодня утром 3 июня российская армия запустила беспилотники по территории Украины. В частности, дроны фиксировали на западе и юге.