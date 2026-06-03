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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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288
Время на прочтение
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В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что и куда летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Воздушная тревога 3 июня

Воздушная тревога 3 июня

В Киеве вечером 3 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Таганрога.

Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Хмельнитчины, Винницкой области, южной части Житомирщины и частично юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:55

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:55

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Днепр, а местные паблики сообщили, что в городе раздавались взрывы.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

Житомирщина:

  • →Коростень/р-н.

Днепропетровщина:

  • →Днепр/Самар (2х);

  • →Просяная/Чаплино.

Харьковщина:

  • →Савинцы/Балаклия (4х).

Напомним, что сегодня утром 3 июня российская армия запустила беспилотники по территории Украины. В частности, дроны фиксировали на западе и юге.

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Дата публикации
Количество просмотров
288
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