В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что и куда летит

Воздушная тревога 3 июня

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В Киеве вечером 3 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Таганрога.

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Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Хмельнитчины, Винницкой области, южной части Житомирщины и частично юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:55

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Днепр, а местные паблики сообщили, что в городе раздавались взрывы.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

Житомирщина:

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→Коростень/р-н.

Днепропетровщина:

→Днепр/Самар (2х);

→Просяная/Чаплино.

Харьковщина:

→Савинцы/Балаклия (4х).

Напомним, что сегодня утром 3 июня российская армия запустила беспилотники по территории Украины. В частности, дроны фиксировали на западе и юге.

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