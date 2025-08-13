- Дата публикации
В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой. Кроме того, местами еще летят «Шахеды».
В Киеве вечером, 13 августа августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения из Брянска в областях, где объявлена тревога», — сообщили Воздушные силы.
Также в Воздушных силах сообщили, что скоростная цель Сумской области движется курсом на Черниговщину, на юго-западное направление.
Также на территории Украины зафиксированы две группы «Шахедов» — одна в Киевской области, другая в Донецкой области в направлении Доброполья.
Напомним, что в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ.