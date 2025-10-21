В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога 21 октября / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве вечером, 21 октября августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных по состоянию на 17:47

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

Реклама

UPD

В 18:04 объявили об отбое от угрозы баллистики.

Напомним, что 20 «Шахедов» атаковали Новгород-Северский в Черниговской области. В результате удара четыре человека погибли и семеро ранены.