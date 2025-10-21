- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером, 21 октября августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.
UPD
В 18:04 объявили об отбое от угрозы баллистики.
Напомним, что 20 «Шахедов» атаковали Новгород-Северский в Черниговской области. В результате удара четыре человека погибли и семеро ранены.