В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Воздушная тревога 21 октября

Воздушная тревога 21 октября / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве вечером, 21 октября августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога», — сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных по состоянию на 17:47

Карта воздушных по состоянию на 17:47

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

UPD

В 18:04 объявили об отбое от угрозы баллистики.

Напомним, что 20 «Шахедов» атаковали Новгород-Северский в Черниговской области. В результате удара четыре человека погибли и семеро ранены.

