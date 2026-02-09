- Дата публикации
В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером, 9 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада и Юга.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.
Кроме того, вражеские БПЛА зафиксированы на севере Сумщины и Черниговщины, отметили в Воздушных силах.
Напомним, что вчера, 8 февраля, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город находился под атакой баллистики.
В преддверии этого, 7 февраля Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку врага. Владимир Зеленский во время заявления об атаке сообщил, что тогда для ударов РФ применила более 400 дронов и около 40 ракет разных типов.