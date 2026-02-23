ТСН в социальных сетях

Украина
456
1 мин

В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 23 февраля

Воздушная тревога 23 февраля / © ТСН

В Киеве вечером, 23 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада.

«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Крыма. Отмечалось, что россияне запустили ракету Циркон через Одессу в сторону Винницкой области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:33

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:33

Напомним, что в Николаеве произошел взрыв на АЗС, в результате чего были ранены семь полицейских.

