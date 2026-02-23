В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога 23 февраля / © ТСН

В Киеве вечером, 23 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада.

«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Крыма. Отмечалось, что россияне запустили ракету Циркон через Одессу в сторону Винницкой области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:33

Напомним, что в Николаеве произошел взрыв на АЗС, в результате чего были ранены семь полицейских.