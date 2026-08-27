В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Атака БпЛА / © tsn.ua

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В Киеве и ряде областей днем 27 августа объявлена воздушная тревога. Есть угроза БПЛА.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

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По данным защитников неба, фиксируются реактивные БПЛА курсом на Киев с севера.

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«На Бровары и Большую Дымерку!» — уточнили в ПС.

По состоянию на 16:37 «покраснели» следующие области:

Киевская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская.

Движение дронов

Как информируют в ПС , в воздушном пространстве фиксируют:

Реактивный БпЛА – на Борисполь;

Реактивный БпЛА – в направлении Днепра с востока;

Реактивные БпЛА к северу от Днепра — курсом западнее.

Реактивные БПЛА с севера Днепропетровщины – на Полтавщину.

Кроме того, добавилась угроза применения баллистического вооружения с востока.

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Также замечены БПЛА на Сумы с севера и реактивный БПЛА на Херсонщине (курс на север).

Как мы писали, Россия 27 августа с ночи атакует Киев баллистическими ракетами и дронами . В столице прозвучала серия взрывов, работала ПВО. В Шевченковском районе повреждены два учебных заведения — в одной из гимназий выбиты окна и повреждены корпуса. В Подольском районе обломки рухнули у жилых домов. В ходе повторных атак обломки также падали в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Подольском районах. Есть пострадавшие, количество которых по состоянию на 15:20 выросло до четырех, два человека госпитализированы. По предварительным данным, ночью РФ могла запустить по столице не менее четырех баллистических ракет из Брянской области. Утром и днем атаки продолжились дронами.

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