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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит
Из-за угрозы ударных дронов следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей днем 27 августа объявлена воздушная тревога. Есть угроза БПЛА.
Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
По данным защитников неба, фиксируются реактивные БПЛА курсом на Киев с севера.
«На Бровары и Большую Дымерку!» — уточнили в ПС.
По состоянию на 16:37 «покраснели» следующие области:
Киевская;
Сумская;
Полтавская;
Днепропетровская.
Движение дронов
Как информируют в ПС , в воздушном пространстве фиксируют:
Реактивный БпЛА – на Борисполь;
Реактивный БпЛА – в направлении Днепра с востока;
Реактивные БпЛА к северу от Днепра — курсом западнее.
Реактивные БПЛА с севера Днепропетровщины – на Полтавщину.
Кроме того, добавилась угроза применения баллистического вооружения с востока.
Также замечены БПЛА на Сумы с севера и реактивный БПЛА на Херсонщине (курс на север).
Как мы писали, Россия 27 августа с ночи атакует Киев баллистическими ракетами и дронами . В столице прозвучала серия взрывов, работала ПВО. В Шевченковском районе повреждены два учебных заведения — в одной из гимназий выбиты окна и повреждены корпуса. В Подольском районе обломки рухнули у жилых домов. В ходе повторных атак обломки также падали в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Подольском районах. Есть пострадавшие, количество которых по состоянию на 15:20 выросло до четырех, два человека госпитализированы. По предварительным данным, ночью РФ могла запустить по столице не менее четырех баллистических ракет из Брянской области. Утром и днем атаки продолжились дронами.