В Киеве и ряде областей снова звучит воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве вечером, 12 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине и Черниговщине есть угроза от российских ударных дронов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:14

Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.

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