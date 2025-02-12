В Киеве и ряде областей снова звучит воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 12 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине и Черниговщине есть угроза от российских ударных дронов.
Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.
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