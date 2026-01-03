ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей Украины ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В ночь на 3 января в Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины ночью 3 января 2026 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .

В КМВА призвали жителей столицы немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до опасности.

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности», — говорилось в сообщении.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность была объявлена также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Позже в 03.23 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Отбои тоже начали звучать и в других регионах.

