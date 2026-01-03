- Дата публикации
В Киеве и ряде областей Украины ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
В ночь на 3 января в Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
В Киеве и ряде областей Украины ночью 3 января 2026 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .
В КМВА призвали жителей столицы немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до опасности.
«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности», — говорилось в сообщении.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность была объявлена также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях.
Позже в 03.23 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Отбои тоже начали звучать и в других регионах.