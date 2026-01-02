В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Об этом сообщили в КГГА .

В ВС Украины сообщили о БПЛА на г.Киев с востока.

Также сообщается о БпЛА на Киевщине, мимо Броваров курс юго-западный.

Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Запорожской, Донецкой части Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Киевской областях, а также А.Р. Крымю

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, сегодня во второй половине дня российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был столь внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.