- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться граждане в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
В ВС Украины сообщили о БПЛА на г.Киев с востока.
Также сообщается о БпЛА на Киевщине, мимо Броваров курс юго-западный.
Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Запорожской, Донецкой части Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Киевской областях, а также А.Р. Крымю
Напомним, сегодня во второй половине дня российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был столь внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.