Дата публикации
Категория
Украина
В ряде областей Украины раздается воздушная тревога — что грозит

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич
В ночь на 15 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА в северной части Харьковщины, курс южный.

  • БпЛА по Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.

  • БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА в западной части Херсона изменили курс на северный/северо-западный.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.

