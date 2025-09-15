- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде областей Украины раздается воздушная тревога — что грозит
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 15 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА в северной части Харьковщины, курс южный.
БпЛА по Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.
БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.
БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
БпЛА в западной части Херсона изменили курс на северный/северо-западный.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.
Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.
В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.