В ряде областей Украины раздается воздушная тревога — что грозит

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 15 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БПЛА в северной части Харьковщины, курс южный.

БпЛА по Донецкой области, курсом на Днепропетровщину.

БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

БпЛА в западной части Херсона изменили курс на северный/северо-западный.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.