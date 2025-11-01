ТСН в социальных сетях

Украина
2796
1 мин

В Киеве и ряде областей Украины раздается воздушная тревога: какая опасность

Пройдите в ближайшее укрытие.

София Бригадир
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В субботу, 1 ноября, вечером в столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления» — сообщают Воздушные силы.

Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая движется в южном направлении. Также известно об атаке БпЛА на Павлоград Днепропетровской области.

По состоянию на 1 ноября 19:17 воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Луганская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Черкасская

  • Киевская и в г. Киев

  • Житомирская

  • АР Крым

Воздушная тревога 1 ноября / © alerts.in.ua

Воздушная тревога 1 ноября / © alerts.in.ua

Напомним, в субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремел взрыв. Работала ПВО.

Ранее мы сообщали, что российские войска 1 ноября атаковали баллистической ракетой Николаев. Пострадало по меньшей мере 19 человек.

