В Киеве и ряде областей Украины раздается воздушная тревога: какая опасность

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В субботу, 1 ноября, вечером в столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.

Об этом стало известно из карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления» — сообщают Воздушные силы.

Реклама

Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая движется в южном направлении. Также известно об атаке БпЛА на Павлоград Днепропетровской области.

По состоянию на 1 ноября 19:17 воздушная тревога объявлена в таких областях:

Черниговская

Сумская

Харьковская

Луганская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Киевская и в г. Киев

Житомирская

АР Крым

Воздушная тревога 1 ноября / © alerts.in.ua

Напомним, в субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремел взрыв. Работала ПВО.

Ранее мы сообщали, что российские войска 1 ноября атаковали баллистической ракетой Николаев. Пострадало по меньшей мере 19 человек.