В Киеве и ряде областей Украины раздается воздушная тревога: какая опасность
Пройдите в ближайшее укрытие.
В субботу, 1 ноября, вечером в столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно об угрозе баллистического вооружения.
Об этом стало известно из карты тревог.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления» — сообщают Воздушные силы.
Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая движется в южном направлении. Также известно об атаке БпЛА на Павлоград Днепропетровской области.
По состоянию на 1 ноября 19:17 воздушная тревога объявлена в таких областях:
Черниговская
Сумская
Харьковская
Луганская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Полтавская
Черкасская
Киевская и в г. Киев
Житомирская
АР Крым
Напомним, в субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине прогремел взрыв. Работала ПВО.
Ранее мы сообщали, что российские войска 1 ноября атаковали баллистической ракетой Николаев. Пострадало по меньшей мере 19 человек.