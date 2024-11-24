В Киеве и ряде областей в третий раз за сегодня объявлена воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Украине вечером 24 ноября третий раз за сутки объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде других областей.
В Воздушных силах предупредили, что вражеская ракета движется на Чернигов. Также заявили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
"Суспільне Чернігів" сообщило, что в их городе раздавались взрывы.
Кроме того, по информации мониторинговых чатов, последний "Шахед" в Житомирской области кружит возле Коростеня.
Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в 15:22 из-за угрозы от вражеских беспилотников.
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