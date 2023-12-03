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В Киеве и ряде областей вдвое за день объявлена воздушная тревога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Киеве и ряде областей вдвое за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога

Призываем не игнорировать сирены и пройти срочно в укрытие!

По состоянию на 14:40 3 декабря в столице и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта тревоги.

Тревожность объявлена в столице, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Призываем не игнорировать сирены и пройти срочно в укрытие!

В командовании Воздушных сил предупредили о ракетной опасности для регионов, где объявлена тревога.

"Внимание! Кировоградская, Черкасская, Киевская – ракетная опасность!", — подчеркнули в ПС.

Карта воздушной тревоги / ©
Карта воздушной тревоги

Напомним, в обед в воскресенье, 3 декабря, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Моздок" в Украине была объявлена масштабная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
1125
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