В Киеве и ряде областей вдвое за день объявлена воздушная тревога

Призываем не игнорировать сирены и пройти срочно в укрытие!
По состоянию на 14:40 3 декабря в столице и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта тревоги.
Тревожность объявлена в столице, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Призываем не игнорировать сирены и пройти срочно в укрытие!
В командовании Воздушных сил предупредили о ракетной опасности для регионов, где объявлена тревога.
"Внимание! Кировоградская, Черкасская, Киевская – ракетная опасность!", — подчеркнули в ПС.
Напомним, в обед в воскресенье, 3 декабря, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Моздок" в Украине была объявлена масштабная тревога.
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