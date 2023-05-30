В Киеве и ряде областей внезапно исчез свет: где нет и какая причина

Из-за массовых сбоев электроэнергии в некоторых городах остановился электротранспорт.
В Киеве и ряде украинских городов днем 30 мая внезапно исчез свет. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. Перебои начались в 12 часов.
В частности, электроэнергия отсутствует или наблюдаются перебои в:
- Киеве (в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах),
- Броварах,
- Харьковской области,
- Кировоградской области,
- Днепре,
- Одессе,
- Полтаве,
- Сумах,
- Ивано-Франковск.
Из-за массовых сбоев электроэнергии в некоторых городах остановился электротранспорт.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина массового отключения света — срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре.
"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины. Причины снижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго", — сказано в заявлении.
По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставило разрешение на возобновление электроснабжения.
Как сообщалось ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подверг критике новые тарифы на электроэнергию, которые предлагает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг. По его мнению, возросшие тарифы на свет не решают проблему в отрасли и создают некомфортную ситуацию для потребителей.
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