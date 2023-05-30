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В Киеве и ряде областей внезапно исчез свет: где нет и какая причина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Киеве и ряде областей внезапно исчез свет: где нет и какая причина

В Киеве и других городах нет света 30 мая / Фото: Associated Press

Из-за массовых сбоев электроэнергии в некоторых городах остановился электротранспорт.

В Киеве и ряде украинских городов днем 30 мая внезапно исчез свет. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. Перебои начались в 12 часов.

В частности, электроэнергия отсутствует или наблюдаются перебои в:

  • Киеве (в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах),
  • Броварах,
  • Харьковской области,
  • Кировоградской области,
  • Днепре,
  • Одессе,
  • Полтаве,
  • Сумах,
  • Ивано-Франковск.

Из-за массовых сбоев электроэнергии в некоторых городах остановился электротранспорт.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина массового отключения света — срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре.

"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины. Причины снижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго", — сказано в заявлении.

По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставило разрешение на возобновление электроснабжения.

Как сообщалось ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подверг критике новые тарифы на электроэнергию, которые предлагает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг. По его мнению, возросшие тарифы на свет не решают проблему в отрасли и создают некомфортную ситуацию для потребителей.

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Дата публикации
Просмотры
8997
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