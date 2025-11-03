ТСН в социальных сетях

Украина
463
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая есть угроза

В Киеве и ряде областей — воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Также и в других регионах была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Предпосылкой стал высокий уровень опасности внедрения русскими войсками баллистического вооружения.

Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины в 18:25 (3 ноября 2025 года), была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с южного и северо-восточного направления. Через несколько минут, в 18:28, Воздушные Силы добавили: «Скоростная цель в направлении Павлограда».

Также по состоянию на 18:31 карта воздушной тревоги выглядит так:

Воздушная тревога по состоянию на 18:31 / © alerts.in.ua

Напомним, работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военных в результате российских обстрелов на Днепропетровщине.

463
