В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая опасность
Из-за угрозы удара баллистики следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей вечером 17 августа объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического обстрела.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 22:40 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская
Днепропетровская
Черкасская
Полтавская
"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении ПС ВСУ.
Напомним, 16 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.