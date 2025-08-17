ТСН в социальных сетях

Украина
541
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая опасность

Из-за угрозы удара баллистики следует находиться в укрытиях.

Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей вечером 17 августа объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического обстрела.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:40 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

  • Черкасская

  • Полтавская

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Напомним, 16 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

