Дата публикации
Украина
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая опасность

Из-за риска применения армией РФ баллистики следует находиться в укрытиях.

Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Угрозу подтвердили в воздушных силах.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!» — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:32 «покраснели» следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черкасская

  • Винницкая

  • Житомирская

Напомним, в ночь на 22 сентября в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

В Воздушных силах сообщали о фиксации беспилотников в ряде регионов.

  • БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА из Николаева, курсом на Одесщину.

  • БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.

  • БПЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.

Новость дополняется
