- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая опасность
Из-за риска применения армией РФ баллистики следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Угрозу подтвердили в воздушных силах.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!» — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:32 «покраснели» следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Днепропетровская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Винницкая
Житомирская
Напомним, в ночь на 22 сентября в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.
В Воздушных силах сообщали о фиксации беспилотников в ряде регионов.
БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Николаевщину.
БпЛА из Николаева, курсом на Одесщину.
БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.
БПЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.