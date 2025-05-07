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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
484
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Об опасности предупредили жителей 10 областей.

Воздушная тревога

Воздушная тревога

В Киеве и ряде областей утром 7 мая звучит воздушная тревога. Есть угроза применения ударных БПЛА.

Следует находиться в укрытиях.

По состоянию на 09:58 «покраснели» следующие области:

  • Винницкая

  • Житомирская

  • Киевская

  • Черкасская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

Воздушные силы информируют о движении БпЛА:

  • Полтавщина — группы БпЛА курсом на Кременчуг и Полтаву

  • Сумщина — несколько групп БпЛА в направлении Лебедина.

  • Киевщина — БпЛА курсом на Киев, Фастов, Глеваху, Дымер

  • Черкасская область — БпЛА курсом на Канев, Драбов и Корсунь-Шевченковский.

Напомним, в ночь на 7 мая 2025 года в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистикой.

Дата публикации
Количество просмотров
484
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