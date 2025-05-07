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- Украина
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Об опасности предупредили жителей 10 областей.
В Киеве и ряде областей утром 7 мая звучит воздушная тревога. Есть угроза применения ударных БПЛА.
Следует находиться в укрытиях.
По состоянию на 09:58 «покраснели» следующие области:
Винницкая
Житомирская
Киевская
Черкасская
Кировоградская
Полтавская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Воздушные силы информируют о движении БпЛА:
Полтавщина — группы БпЛА курсом на Кременчуг и Полтаву
Сумщина — несколько групп БпЛА в направлении Лебедина.
Киевщина — БпЛА курсом на Киев, Фастов, Глеваху, Дымер
Черкасская область — БпЛА курсом на Канев, Драбов и Корсунь-Шевченковский.
Напомним, в ночь на 7 мая 2025 года в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистикой.