Украина
519
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска применения баллистики со стороны РФ следует находиться в укрытиях.

Катерина Сердюк
Воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и ракетами

В Киеве и ряде областей 22 сентября объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в КМВА.

Угрозу обстрела подтвердили воздушные силы Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - акцентировали там.

Где есть опасность

По состоянию на 13:33 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Полтавская

Напомним, ночью 22 сентября российские войска запустили БПЛА по Киевщине. Горели дома, один пострадавший.

«Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — обращался глава Киевской ОВ Николай Калашник.

Впоследствии показали кадры разрушений из-за обстрела Киевской области.

Новость дополняется
