В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска применения баллистики со стороны РФ следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей 22 сентября объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в КМВА.
Угрозу обстрела подтвердили воздушные силы Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - акцентировали там.
Где есть опасность
По состоянию на 13:33 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Черкасская
Полтавская
Напомним, ночью 22 сентября российские войска запустили БПЛА по Киевщине. Горели дома, один пострадавший.
«Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — обращался глава Киевской ОВ Николай Калашник.
Впоследствии показали кадры разрушений из-за обстрела Киевской области.