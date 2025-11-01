ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска удара баллистическим вооружением со стороны РФ следует находиться в укрытиях.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей во второй раз за вечер 1 ноября объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20:04 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черкасская

  • Винницкая

  • Житомирская

Напомним, воздушная тревога уже объявлялась в Украине вечером 1 ноября.

Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая двигается в южном направлении. Также известно об атаке БПЛА на Павлоград Днепропетровской области.

