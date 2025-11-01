В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей во второй раз за вечер 1 ноября объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20:04 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Полтавская

Черкасская

Винницкая

Житомирская

Напомним, воздушная тревога уже объявлялась в Украине вечером 1 ноября.

Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая двигается в южном направлении. Также известно об атаке БПЛА на Павлоград Днепропетровской области.