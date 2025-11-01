- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска удара баллистическим вооружением со стороны РФ следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей во второй раз за вечер 1 ноября объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают в воздушных силах ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.
По состоянию на 20:04 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Винницкая
Житомирская
Напомним, воздушная тревога уже объявлялась в Украине вечером 1 ноября.
Около 19:10 в ПС предупредили о скоростной цели над Черниговщиной, которая двигается в южном направлении. Также известно об атаке БПЛА на Павлоград Днепропетровской области.