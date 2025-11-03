- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска применения баллистического вооружения врагом следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей днем 3 ноября раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 16:00 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Ранее в этот же день уже объявлялась воздушная тревога.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Скоростная цель на границе Донбасса и Харьковщины в юго-западном направлении… Новые БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном/юго-восточном направлениях», — сообщали в ПС.