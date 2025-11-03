В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В Киеве и ряде областей днем 3 ноября раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Реклама

По состоянию на 16:00 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Полтавская

Черкасская

Ранее в этот же день уже объявлялась воздушная тревога.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Скоростная цель на границе Донбасса и Харьковщины в юго-западном направлении… Новые БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном/юго-восточном направлениях», — сообщали в ПС.