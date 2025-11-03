ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска применения баллистического вооружения врагом следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей днем 3 ноября раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 16:00 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черкасская

Ранее в этот же день уже объявлялась воздушная тревога.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Скоростная цель на границе Донбасса и Харьковщины в юго-западном направлении… Новые БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном/юго-восточном направлениях», — сообщали в ПС.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
500
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie