Украина
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Днем 9 ноября в Киеве и других регионах раздается воздушная тревога.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении.

Жителям регионов, где объявили о риске обстрела, следует находиться в безопасных местах. По состоянию на 12:20 «покраснели» следующие области:

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Полтавская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Винницкая

  • Житомирская

Напомним, 8 ноября РФ атаковала Украину ударными беспилотниками.

