- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Днем 9 ноября в Киеве и других регионах раздается воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении.
Жителям регионов, где объявили о риске обстрела, следует находиться в безопасных местах. По состоянию на 12:20 «покраснели» следующие области:
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Полтавская
Кировоградская
Черкасская
Винницкая
Житомирская
Напомним, 8 ноября РФ атаковала Украину ударными беспилотниками.