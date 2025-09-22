В Киеве и ряде областей воздушная тревога: работает ПВО

Работа силы ПВО / © Associated Press

Реклама

В Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В сообщении КГГА призывает граждан находиться в безопасных местах во время атаки БПЛА и работы сил противовоздушной обороны.

Реклама

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о фиксации беспилотников в ряде регионов.

БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Николаевщину.

БпЛА из Николаева, курсом на Одесщину.

БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.

БПЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.