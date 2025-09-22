ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: работает ПВО

В ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа силы ПВО

Работа силы ПВО / © Associated Press

В Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В сообщении КГГА призывает граждан находиться в безопасных местах во время атаки БПЛА и работы сил противовоздушной обороны.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о фиксации беспилотников в ряде регионов.

  • БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Николаевщину.

  • БпЛА из Николаева, курсом на Одесщину.

  • БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.

  • БПЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie