В Киеве и ряде областей воздушная тревога: работает ПВО
В ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников.
В Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.
В сообщении КГГА призывает граждан находиться в безопасных местах во время атаки БПЛА и работы сил противовоздушной обороны.
Кроме того, в Воздушных силах сообщили о фиксации беспилотников в ряде регионов.
БпЛА по Днепропетровщине, курсом на Николаевщину.
БпЛА из Николаева, курсом на Одесщину.
БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.
БПЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в ответ на российскую агрессию Украина и Польша подписали Меморандум о создании совместной рабочей группы по беспилотным авиасистемам.