В Киеве и ряде областей воздушная тревога: РФ запустила "Шахеды"

Воздушная тревога / © ТСН

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Часть Украины вечером 14 июня охватила воздушная тревога. Армия РФ запустила БПЛА.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:55 "покраснели" следующие области:

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Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Кировоградская

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Воздушные силы отчитываются о движении русских дронов:

БпЛА в южной, юго-западной части Сумщины, курс южный.

БПЛА в восточной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, курс южный.

БпЛА в южной части Полтавщины постоянно меняют курс.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

По состоянию на 23.15 сигнал воздушной тревоги объявили также в Киеве.

Сообщается, что 100 дронов уже находятся над Украиной. Зафиксированы дополнительные пуски.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.

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Как сообщалось: "Шахеды" курсировали на юге Харьковщины, на западе Донбасса, на Днепропетровщине, на востоке Донбасса. В Запорожье была угроза применения врагом ударного БПЛА. Дроны в Запорожской области — курс на запад и восток.