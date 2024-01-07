В Киеве и ряде областей второй раз за день объявлена воздушная тревога

По состоянию на 12.20 воскресенья, 7 января, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

В командовании Воздушных сил объяснили, что воздушная тревога связана из-за угрозы оккупантами применения баллистического вооружения.

"Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская, Житомирская области – угроза применения баллистического вооружения!", – предупредили в ПС.

В КМВА призвали киевлян срочно пройти к укрытию.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 января в Украине объявлялась масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К.

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