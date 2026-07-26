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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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106
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В Киеве и ряде областей вторично за ночь объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Воздушные силы предотвратили угрозу применения баллистического вооружения с северного направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена

В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины второй раз объявили воздушную тревогу .

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

По информации мониторинговых каналов, возможная угроза связана с возможными пусками баллистических ракет из района российского Брянска. Официально место возможных пусков пока не уточнялось.

Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до сигнала отбоя.

Напомним, что в Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку

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Дата публикации
Количество просмотров
106
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