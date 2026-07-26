- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей вторично за ночь объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики
Воздушные силы предотвратили угрозу применения баллистического вооружения с северного направления.
В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины второй раз объявили воздушную тревогу .
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
По информации мониторинговых каналов, возможная угроза связана с возможными пусками баллистических ракет из района российского Брянска. Официально место возможных пусков пока не уточнялось.
Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до сигнала отбоя.
Напомним, что в Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку