В Киеве и ряде областей вторично за ночь объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Сирена

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В ночь на 26 июля в Киеве и ряде областей Украины второй раз объявили воздушную тревогу .

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

По информации мониторинговых каналов, возможная угроза связана с возможными пусками баллистических ракет из района российского Брянска. Официально место возможных пусков пока не уточнялось.

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Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до сигнала отбоя.

Напомним, что в Киеве после удара РФ вспыхнули пожары в трех районах: обломки повредили многоэтажку

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