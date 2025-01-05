В Киеве и ряде областей второй раз за вечер объявлена воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения из Курщины.
Второй раз за вечер воскресенья 5 января, в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Сирены раздаются в большинстве областей, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской.
Ранее мы писали, в каких областях 2024 воздушные тревоги были самыми длинными и короткими.
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