В Киеве и ряде областей второй раз за вечер объявлена воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения из Курщины.

Второй раз за вечер воскресенья 5 января, в Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Сирены раздаются в большинстве областей, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50

Ранее мы писали, в каких областях 2024 воздушные тревоги были самыми длинными и короткими.

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