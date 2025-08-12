- Дата публикации
В Киеве и ряде областей второй раз за вечер воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве 12 августа вторично за вечер объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.
По информации мониторинговых чатов, россияне атакуют баллистикой Кременчуг в Полтавской области. В местных пабликах пишут, что в городе раздаются взрывы.
Напомним, что в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ.