Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
426
1 мин

В Киеве и ряде областей второй раз за вечер воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 12 августа

В Киеве 12 августа вторично за вечер объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения, где объявлена воздушная тревога», — сообщили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:36

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:36

По информации мониторинговых чатов, россияне атакуют баллистикой Кременчуг в Полтавской области. В местных пабликах пишут, что в городе раздаются взрывы.

Напомним, что в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ.

