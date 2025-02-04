В Киеве и ряде областей второй раз за вечер звучит воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве во второй раз за сегодняшний вечер 4 февраля объявили воздушную тревогу. Сирены также звучат в ряде других областей.

Воздушные силы предупредили об угрозе от вражеских дронов в областях, где объявлена тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:24

По информации Воздушных сил, направление движения "Шахедов" по состоянию на 23:35 выглядит так:

Шахеды на юге Полтавщины ➡ курсом на запад.

"Шахед" на Черниговщине➡ юго-западным курсом в направлении Киевской области и Чернигова.

"Шахеды" в Сумской области➡ в юго-западном направлении.

"Шахеды" на севере Киевщины ➡ в западном направлении.

Раньше мы писали, безопасно ли прятаться в ванной во время воздушной тревоги.

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