В Киеве и ряде областей второй раз за вечер звучит воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве во второй раз за сегодняшний вечер 4 февраля объявили воздушную тревогу. Сирены также звучат в ряде других областей.
Воздушные силы предупредили об угрозе от вражеских дронов в областях, где объявлена тревога.
По информации Воздушных сил, направление движения "Шахедов" по состоянию на 23:35 выглядит так:
- Шахеды на юге Полтавщины ➡ курсом на запад.
- "Шахед" на Черниговщине➡ юго-западным курсом в направлении Киевской области и Чернигова.
- "Шахеды" в Сумской области➡ в юго-западном направлении.
- "Шахеды" на севере Киевщины ➡ в западном направлении.
Раньше мы писали, безопасно ли прятаться в ванной во время воздушной тревоги.