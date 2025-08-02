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- Украина
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В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога — какая угроза
Сообщается об угрозе баллистики с России. Пройдите в укрытие.
Сегодня, 2 августа, в Киеве и ряде регионов Украины с утра объявлена воздушная тревога.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — уточнили в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Черниговской области.
Напомним, под утро в Балаклее прогремели два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.