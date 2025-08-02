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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1954
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога — какая угроза

Сообщается об угрозе баллистики с России. Пройдите в укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атакует украинцев ракетами

РФ атакует украинцев ракетами / © ТСН.ua

Сегодня, 2 августа, в Киеве и ряде регионов Украины с утра объявлена воздушная тревога.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — уточнили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Черниговской области.

Напомним, под утро в Балаклее прогремели два взрыва. Оккупанты атаковали центральную часть города ударными БпЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание.

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