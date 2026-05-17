В Киеве и ряде регионов раздается воздушная тревога: что летит
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве вечером 17 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — предупредили в КГВА.
Кроме Киева, тревога раздается в части Киевской Черкасской, Полтавской Харьковской областей, Черниговской и Сумской областях, Днепропетровщине, а также на Запорожье и Донбассе.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:
Киевщина:
→ЧЗО/Житомирщина.
Черниговщина:
→Дмитровка/Бахмач (3х);
→Ичня/Прилуки;
→Бобровица/Киевщина (2х).
Харьковщина:
→Ковяги/Валки;
→Берестин/Полтавщина (3х).
Днепропетровщина:
→Днепр/Самар (5х);
→Васильковка;
→Самарский лес (3х);
→Письменное/Синельниковое.
Херсонщина:
→Днепропетровщина (8х).
Напомним, что сегодня в Киевской области зафиксировали последствия очередной российской атаки дронами.