ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4058
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде регионов раздается воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Воздушная тревога 17 мая

Воздушная тревога 17 мая / © tsn.ua

В Киеве вечером 17 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — предупредили в КГВА.

Кроме Киева, тревога раздается в части Киевской Черкасской, Полтавской Харьковской областей, Черниговской и Сумской областях, Днепропетровщине, а также на Запорожье и Донбассе.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:00

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:00

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

Киевщина:

→ЧЗО/Житомирщина.

Черниговщина:

→Дмитровка/Бахмач (3х);
→Ичня/Прилуки;
→Бобровица/Киевщина (2х).

Харьковщина:

→Ковяги/Валки;
→Берестин/Полтавщина (3х).

Днепропетровщина:

→Днепр/Самар (5х);
→Васильковка;
→Самарский лес (3х);
→Письменное/Синельниковое.

Херсонщина:

→Днепропетровщина (8х).

Напомним, что сегодня в Киевской области зафиксировали последствия очередной российской атаки дронами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
4058
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie