В Киеве и ряде регионов раздается воздушная тревога: что летит

Воздушная тревога 17 мая / © tsn.ua

Реклама

В Киеве вечером 17 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Внимание. В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — предупредили в КГВА.

Кроме Киева, тревога раздается в части Киевской Черкасской, Полтавской Харьковской областей, Черниговской и Сумской областях, Днепропетровщине, а также на Запорожье и Донбассе.

Реклама

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:00

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

Киевщина:

→ЧЗО/Житомирщина.

Черниговщина:

Реклама

→Дмитровка/Бахмач (3х);

→Ичня/Прилуки;

→Бобровица/Киевщина (2х).

Харьковщина:

→Ковяги/Валки;

→Берестин/Полтавщина (3х).

Днепропетровщина:

Реклама

→Днепр/Самар (5х);

→Васильковка;

→Самарский лес (3х);

→Письменное/Синельниковое.

Херсонщина:

→Днепропетровщина (8х).

Напомним, что сегодня в Киевской области зафиксировали последствия очередной российской атаки дронами.

Реклама

Новости партнеров