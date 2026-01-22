ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
459
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 22 января

Воздушная тревога 22 января

В Киеве 22 января вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Воздушная тревога звучит в Киеве, части Киевщины, почти по всей Черниговщине и Кировоградщине, частично в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на всем Запорожье.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:27

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:27

Движение «Шахедов», по информации Воздушных сил, выглядит так:

  • Сумщина — БпЛА мимо Низ ➡️ в юго-западном направлении.

  • Группа БпЛА в Черниговской области ➡️ курсом на север Киевщины

  • БпЛА курсом на Киев с севера.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского дрона упали на территории детского сада.

Дата публикации
Количество просмотров
459
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie