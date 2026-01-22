- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 459
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве 22 января вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Воздушная тревога звучит в Киеве, части Киевщины, почти по всей Черниговщине и Кировоградщине, частично в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на всем Запорожье.
Движение «Шахедов», по информации Воздушных сил, выглядит так:
Сумщина — БпЛА мимо Низ ➡️ в юго-западном направлении.
Группа БпЛА в Черниговской области ➡️ курсом на север Киевщины
БпЛА курсом на Киев с севера.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского дрона упали на территории детского сада.