В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Воздушная тревога 22 января

В Киеве 22 января вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Воздушная тревога звучит в Киеве, части Киевщины, почти по всей Черниговщине и Кировоградщине, частично в Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на всем Запорожье.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:27

Движение «Шахедов», по информации Воздушных сил, выглядит так:

Сумщина — БпЛА мимо Низ ➡️ в юго-западном направлении.

Группа БпЛА в Черниговской области ➡️ курсом на север Киевщины

БпЛА курсом на Киев с севера.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского дрона упали на территории детского сада.