В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Воздушная тревога 9 июня

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В Киеве 9 июня вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Отмечается, что вражеские дроны двигаются с севера в направлении Киева и Броваров.

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Воздушная тревога раздается в Киеве, севере Киевщины, всей Черниговщине, частично в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также по всему Запорожье.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:12

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:

Харьковщина:

→Савинцы/Балаклия (2х).

Сумщина:

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→Кролевец/Черниговщина.

Киевщина:

→Бровары/Киев (2х).

Полтавщина:

→Полтава/р-н.

Черниговщина:

→Холмы/Корюковка;

→Десна/Киевщина;

→Славутич/Киевщина.

Напомним, что в Харькове к вечеру 9 июня прозвучала серия взрывов во время атаки российских ударных беспилотников.

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