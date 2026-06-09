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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Воздушная тревога 9 июня

Воздушная тревога 9 июня

В Киеве 9 июня вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Отмечается, что вражеские дроны двигаются с севера в направлении Киева и Броваров.

Воздушная тревога раздается в Киеве, севере Киевщины, всей Черниговщине, частично в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также по всему Запорожье.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:12

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:12

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:

Харьковщина:

  • →Савинцы/Балаклия (2х).

Сумщина:

  • →Кролевец/Черниговщина.

Киевщина:

  • →Бровары/Киев (2х).

Полтавщина:

  • →Полтава/р-н.

Черниговщина:

  • →Холмы/Корюковка;

  • →Десна/Киевщина;

  • →Славутич/Киевщина.

Напомним, что в Харькове к вечеру 9 июня прозвучала серия взрывов во время атаки российских ударных беспилотников.

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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