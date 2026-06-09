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- Украина
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В Киеве и ряде регионов снова воздушная тревога: маршрут "Шахедов"
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве 9 июня вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Отмечается, что вражеские дроны двигаются с севера в направлении Киева и Броваров.
Воздушная тревога раздается в Киеве, севере Киевщины, всей Черниговщине, частично в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также по всему Запорожье.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:
Харьковщина:
→Савинцы/Балаклия (2х).
Сумщина:
→Кролевец/Черниговщина.
Киевщина:
→Бровары/Киев (2х).
Полтавщина:
→Полтава/р-н.
Черниговщина:
→Холмы/Корюковка;
→Десна/Киевщина;
→Славутич/Киевщина.
Напомним, что в Харькове к вечеру 9 июня прозвучала серия взрывов во время атаки российских ударных беспилотников.