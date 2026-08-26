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- Украина
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В Киеве и ряде регионов угроза баллистики: куда летят ракеты
Людей призывают немедленно пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы баллистики.
В Киеве 26 августа вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения», — предупредили Воздушные силы.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики с Курщины.
Впоследствии стало известно, что в результате этой атаки поврежден энергообъект на Черниговщине. Обесточены около 7 тысяч абонентов в городе Прилуки.
«Энергетики приступят к осмотру оборудования и выполнению восстановительных работ только позволит ситуация безопасности», — пишет АО «Черниговоблэнерго».
Ранее в Bloomberg предупредили, что Путин планирует еще больше усилить удары по Киеву.