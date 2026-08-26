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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Киеве и ряде регионов угроза баллистики: куда летят ракеты

Людей призывают немедленно пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы баллистики.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Воздушная тревога 26 августа

Воздушная тревога 26 августа

В Киеве 26 августа вечером объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения», — предупредили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:56

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:56

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики с Курщины.

Впоследствии стало известно, что в результате этой атаки поврежден энергообъект на Черниговщине. Обесточены около 7 тысяч абонентов в городе Прилуки.

«Энергетики приступят к осмотру оборудования и выполнению восстановительных работ только позволит ситуация безопасности», — пишет АО «Черниговоблэнерго».

Ранее в Bloomberg предупредили, что Путин планирует еще больше усилить удары по Киеву.

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