В Киеве и ряде регионов "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света: список

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры, предупредили в компании.
В Киеве и 12 областях Украины в четверг, 6 июня, вечером задействовали аварийные отключения электроэнергии.
Об этом "Укрэнерго" сообщило в Telegram.
По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:
- Киеве;
- Волынской области;
- Донецкой области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Киевской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Ровенской области;
- в Харьковской области.
"Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", – добавили в компании.
В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения отменят по возвращении областей в определенные для них лимиты потребления. Затем вернут графики.
Напомним, эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предупредил об угрозах зимой. По его словам, если зимой от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, кроме электроэнергии в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, поэтому каждый украинец должен иметь план "Б".
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