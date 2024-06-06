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В Киеве и ряде регионов "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света: список

В Киеве и ряде регионов "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света: список

Аварийных отключений света избежать не удалось / Фото: ТСН.ua

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры, предупредили в компании.

В Киеве и 12 областях Украины в четверг, 6 июня, вечером задействовали аварийные отключения электроэнергии.

Об этом "Укрэнерго" сообщило в Telegram.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:

  • Киеве;
  • Волынской области;
  • Донецкой области;
  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Запорожской области;
  • Львовской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • в Харьковской области.

"Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", – добавили в компании.

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения отменят по возвращении областей в определенные для них лимиты потребления. Затем вернут графики.

Напомним, эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предупредил об угрозах зимой. По его словам, если зимой от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, кроме электроэнергии в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, поэтому каждый украинец должен иметь план "Б".

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