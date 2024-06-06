В Киеве и ряде регионов "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света: список

В Киеве и 12 областях Украины в четверг, 6 июня, вечером задействовали аварийные отключения электроэнергии.

Об этом "Укрэнерго" сообщило в Telegram.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:

Киеве;

Волынской области;

Донецкой области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Запорожской области;

Львовской области;

Киевской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Ровенской области;

в Харьковской области.

"Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", – добавили в компании.

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения отменят по возвращении областей в определенные для них лимиты потребления. Затем вернут графики.

Напомним, эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предупредил об угрозах зимой. По его словам, если зимой от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, кроме электроэнергии в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, поэтому каждый украинец должен иметь план "Б".