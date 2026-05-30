В Киеве и ряде регионов вторично за вечер воздушная тревога: куда летят ракеты
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером 30 мая уже второй раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винничины и частично юга.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.
Почти сразу же после объявления воздушной тревоги Воздушные силы предупредили о ракете на Черниговщине.
Кроме того, в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, а также Житомирской областях есть угроза от вражеских «Шахедов». В частности, из Житомирщины «Шахеды» двигаются в сторону Ровенщины, поэтому не исключено, что скоро эта область «покраснеет» тоже.
Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявляли сегодня в 18:00.
Также сегодня президент Зеленский заявил, что угроза масштабной атаки РФ никуда не исчезла.