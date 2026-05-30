Украина
2326
1 мин

В Киеве и ряде регионов вторично за вечер воздушная тревога: куда летят ракеты

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 30 мая

В Киеве вечером 30 мая уже второй раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винничины и частично юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:40

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

Почти сразу же после объявления воздушной тревоги Воздушные силы предупредили о ракете на Черниговщине.

Кроме того, в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, а также Житомирской областях есть угроза от вражеских «Шахедов». В частности, из Житомирщины «Шахеды» двигаются в сторону Ровенщины, поэтому не исключено, что скоро эта область «покраснеет» тоже.

Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявляли сегодня в 18:00.

Также сегодня президент Зеленский заявил, что угроза масштабной атаки РФ никуда не исчезла.

