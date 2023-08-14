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В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1941
Время на прочтение
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В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В Киеве объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает Киевская МВА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников в направлении Одесской области. Объявлена воздушная тревога. Позаботьтесь о собственной безопасности. Информацию об угрозе подтвердили в воздушных силах ВСУ. Одещина – угроза применения ударных БПЛА!

"Жители Одесщины и гости региона, если вы не в укрытии — пройдите немедленно в безопасные места. Оставайтесь там до конца воздушной тревоги", — сообщили в Одесской ОВА.

К тому же воздушная тревога начала распространяться по другим областям Украины и охватила почти половину страны.

"Восточные, северные регионы – угроза применения баллистики", — сообщают украинские военные.

Напомним, что враг снова обстрелял Сумщину: повреждены дома.

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Дата публикации
Просмотры
1941
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