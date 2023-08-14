В Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога

Находитесь в укрытиях.
В Киеве объявлена воздушная тревога!
Об этом сообщает Киевская МВА.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении.
Также мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников в направлении Одесской области. Объявлена воздушная тревога. Позаботьтесь о собственной безопасности. Информацию об угрозе подтвердили в воздушных силах ВСУ. Одещина – угроза применения ударных БПЛА!
"Жители Одесщины и гости региона, если вы не в укрытии — пройдите немедленно в безопасные места. Оставайтесь там до конца воздушной тревоги", — сообщили в Одесской ОВА.
К тому же воздушная тревога начала распространяться по другим областям Украины и охватила почти половину страны.
"Восточные, северные регионы – угроза применения баллистики", — сообщают украинские военные.
Напомним, что враг снова обстрелял Сумщину: повреждены дома.