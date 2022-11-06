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В Киеве и семи областях продолжается отключение света: графики

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Киеве и семи областях продолжается отключение света: графики

Фото: УНИАН

Ограничения потребления необходимы для уменьшения нагрузки на электросети.

В воскресенье, 6 ноября, введены в действие графики почасовых отключений в девяти регионах: в Киеве и семи областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителя в таких регионах:

  • Киев,
  • Киевская область,
  • Черниговская область,
  • Черкасская область,
  • Житомирская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Полтавская область.

В компании отмечают, что ограничения потребления необходимы, в частности, для уменьшения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим о понимании и поддержке", — говорится в сообщении.

Графики отключения на 6 ноября можно найти на сайтах облэнерго или на сайте Министерства энергетики.

Напомним, в "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой. Ведь энергосистема страны стала целью российского врага. Объекты энергетики уже не раз атаковала армия РФ.

Сейчас в Украине действуют два режима отключений – плановый и аварийный. Первый режим применяется по заранее спланированным графикам. Аварийные отключения невозможно предусмотреть.

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Дата публикации
Просмотры
1295
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