В Киеве и семи областях продолжается отключение света: графики и детали

В субботу, 5 ноября, в 06:00 введены в действие графики почасовых отключений в восьми регионах: в Киеве и семи областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В частности, объемы для ограничения электроснабжения введены в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

"Гафики почасовых отключений (ГБО) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — отмечают " "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения потребления необходимы, в частности, для уменьшения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.

Графики отключения на 5 ноября можно найти на сайтах облэнерго или на сайте Министерства энергетики.

Отключение света в Украине

В разных областях ввели стабилизационные отключения света из-за атак на объекты критической инфраструктуры Россией. В настоящее время действуют два режима отключения — плановый и аварийный. Первый режим применяется по заранее спланированным графикам. Аварийные отключения невозможно предусмотреть.

Между тем, уже сейчас украинцы жалуются, что в некоторых домах долго нет электроэнергии. В то же время у других совсем не отключают. Член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт объясняет это тем, что решение, где применять графики отключений принимает облэнерго, а не диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой. Ведь энергосистема страны стала целью российского врага. Объекты энергетики уже неоднократно оттачивали армия РФ.

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