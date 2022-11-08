В Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения света: графики не действуют

В то же время, по всей территории Украины на протяжении суток действуют плановые графики почасовых отключений.

"Укрэнерго" из-за роста потребления электроэнергии вводит 8 ноября аварийные отключения в Киеве и семи областях Украины.

Об этом национальная энергетическая компания сообщила в Telegram.

Так, отмечается, что аварийные отключения применены с 09:30 в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что более точную информацию по отключениям в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго с графиками почасовых плановых отключений есть здесь.

Стоит отметить, что накануне компания "Укрэнерго" не планировала аварийные отключения света 8 ноября, но из-за нагрузки вынуждена была ограничить потребление.

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Напомним, что энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам РФ 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание в регионах Украины, начали ограничивать электропотребление. Сейчас стабилизационные и аварийные отключения применяются в семи областях и Киеве.

В офисе президента Украины также сообщили о тяжелой ситуации с электроснабжением в столице. Украинцев призывают экономить электроэнергию и снизить ее потребление в часы пиковых нагрузок.

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