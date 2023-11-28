В Киеве и трех областях из-за мощных снегопадов погибли люди — МВД

В Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве из-за непогоды есть жертвы.
Из-за непогоды, которая бурлит в Украине третий день, погибли 10 человек, а 23 человека, среди которых есть дети — пострадали.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Одесская область
Подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 — пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.
Николаевская область
Спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным. В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 — пострадали.
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Последствия непогоды в Украине
По данным МВД, по состоянию на 08:30 8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего отбуксировано из переметов 1530 транспортных средств.
В результате усложнения погодных условий погибли 10 человек — в Одесской, Харьковской, Николаевской и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка.
В МВД отметили, что на государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, на Украину надвигается новый циклон со снегопадами и шквальным ветром.
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