В Киеве и в других областях объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и во многих регионах Украины вечером 5 июня объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует опасность ударов российским баллистическим вооружением с северного направления, а также атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По данным военных, угроза для областей комбинирована. Сначала в 17:02 Командование зафиксировало движение ударных дронов типа «Шахед».

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«БпЛА к северу от Никополя к востоку Днепропетровщины», — сообщили военные.

Уже через несколько минут, в 17:10, возникла другая опасность — запуск ракет по баллистической траектории.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили в Воздушных силах.

Жители столицы и всех регионов, где раздаются сирены, призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты или соблюдать правила «двух стен» и находиться в безопасных местах до сигнала отбоя.

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В настоящее время карта воздушной тревоги по состоянию на 17:15 выглядит так:

Карта воздушной тревоги / © Скриншот

Напомним, 5 июня в результате утренней атаки РФ на Киевщину четыре человека погибли, еще четверо пострадали.

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