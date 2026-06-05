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- Украина
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В Киеве и в других областях объявили воздушную тревогу: какая угроза
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и дронов.
В Киеве и во многих регионах Украины вечером 5 июня объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует опасность ударов российским баллистическим вооружением с северного направления, а также атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
По данным военных, угроза для областей комбинирована. Сначала в 17:02 Командование зафиксировало движение ударных дронов типа «Шахед».
«БпЛА к северу от Никополя к востоку Днепропетровщины», — сообщили военные.
Уже через несколько минут, в 17:10, возникла другая опасность — запуск ракет по баллистической траектории.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили в Воздушных силах.
Жители столицы и всех регионов, где раздаются сирены, призывают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты или соблюдать правила «двух стен» и находиться в безопасных местах до сигнала отбоя.
В настоящее время карта воздушной тревоги по состоянию на 17:15 выглядит так:
Напомним, 5 июня в результате утренней атаки РФ на Киевщину четыре человека погибли, еще четверо пострадали.