В Киеве и в других областях снова объявили воздушную тревогу: что известно
Масштабная тревога 6 марта — области под угрозой ударов БпЛА и ракет.
Вечером 6 марта в Украине наблюдается существенное обострение воздушной обстановки. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде областях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
На вечер 6 марта вражеские беспилотники зафиксированы в большинстве центральных и северных областей, а в ряде областей сохраняется угроза баллистического удара.
Направления движения ударных БпЛА
Силы обороны зафиксировали расширение географии полетов дронов-камикадзе:
Черниговщина: БпЛА двигаются в направлении Мены и Сосницы.
Полтавщина: рупья беспилотников пролетают мимо Большой Багачки, держа курс на юго-запад. Ранее фиксировалось движение на Диканьку, Решетиловку и Зеньков.
Днепропетровщина: дроны замечены в районе Губинихи, курс — западнее.
Сумщина: враждебные цели находятся непосредственно над Сумами и продолжают входить со стороны границы.
Кировоградщина: БПЛА держат курс на Знаменку.
Юг: новые группы дронов заходят из Херсона на Николаевщину.
Угроза ракетного удара и авиабомб
Ситуация остается напряженной из-за активности ракетных войск и авиации РФ:
Баллистика. Воздушные силы предупреждают о высокой угрозе применения баллистического вооружения. Особая опасность зафиксирована со стороны Воронежской области РФ.
Авиаудары (КАБ). тактическая авиация врага совершила пуски управляемых авиабомб по Запорожской и Донецкой областях.
Жителям всех областей, где объявлена тревога, настоятельно рекомендуется оставаться в укрытиях до отбоя.
По состоянию на 6 марта 22:34 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, 6 марта уже объявляли воздушную тревогу в Киеве. Вражеские дроны были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей.