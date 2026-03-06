ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
В Киеве и в других областях снова объявили воздушную тревогу: что известно

Масштабная тревога 6 марта — области под угрозой ударов БпЛА и ракет.

Руслана Сивак
Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Вечером 6 марта в Украине наблюдается существенное обострение воздушной обстановки. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и в ряде областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

На вечер 6 марта вражеские беспилотники зафиксированы в большинстве центральных и северных областей, а в ряде областей сохраняется угроза баллистического удара.

Направления движения ударных БпЛА

Силы обороны зафиксировали расширение географии полетов дронов-камикадзе:

  • Черниговщина: БпЛА двигаются в направлении Мены и Сосницы.

  • Полтавщина: рупья беспилотников пролетают мимо Большой Багачки, держа курс на юго-запад. Ранее фиксировалось движение на Диканьку, Решетиловку и Зеньков.

  • Днепропетровщина: дроны замечены в районе Губинихи, курс — западнее.

  • Сумщина: враждебные цели находятся непосредственно над Сумами и продолжают входить со стороны границы.

  • Кировоградщина: БПЛА держат курс на Знаменку.

  • Юг: новые группы дронов заходят из Херсона на Николаевщину.

Угроза ракетного удара и авиабомб

Ситуация остается напряженной из-за активности ракетных войск и авиации РФ:

  • Баллистика. Воздушные силы предупреждают о высокой угрозе применения баллистического вооружения. Особая опасность зафиксирована со стороны Воронежской области РФ.

  • Авиаудары (КАБ). тактическая авиация врага совершила пуски управляемых авиабомб по Запорожской и Донецкой областях.

Жителям всех областей, где объявлена тревога, настоятельно рекомендуется оставаться в укрытиях до отбоя.

По состоянию на 6 марта 22:34 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги.

Напомним, 6 марта уже объявляли воздушную тревогу в Киеве. Вражеские дроны были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей.

