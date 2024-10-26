В Киеве и в нескольких областях Украины воздушная тревога: что известно

Вражеские беспилотники двигаются в направлении Киевской и Полтавской областей.

Вечером в субботу, 26 октября, в нескольких областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных дронов.

В сообщении украинских защитников неба говорится, что вражеские БПЛА двигаются через Черниговщину в направлении Киевской области в юго-западном направлении.

Также вражеские БПЛА двигались через Сумщину в направлении Полтавщины.

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.

Читайте также: