В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Вечером в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Городские власти и областные администрации призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя. Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.

Об этом сообщили в КГВА.

По состоянию на 19:00 карта воздушной тревоги выглядит так:

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара и активности тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.

Также было зафиксировано движение вражеских беспилотников в ряде областей:

Харьковщина: БпЛА зафиксированы на севере области, а также около самого Харькова.

Черниговщина: БпЛА двигались к югу, а также были замечены вблизи Чернигова и Нежинского района.

Сумщина: беспилотники двигались в юго-западном направлении.

Днепропетровщина: замечено движение дронов в северо-восточной части области.

Киевщина: угроза применения БпЛА была зафиксирована в Вышгородском районе.

Позже Воздушные силы добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения со стороны Брянска для всех областей, где объявлена тревога.

