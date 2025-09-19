ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога охватила Киев и ряд областей: власти призвали людей оставаться в укрытиях.

Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Вечером в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Городские власти и областные администрации призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя. Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.

Об этом сообщили в КГВА.

По состоянию на 19:00 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара и активности тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.

Также было зафиксировано движение вражеских беспилотников в ряде областей:

  • Харьковщина: БпЛА зафиксированы на севере области, а также около самого Харькова.

  • Черниговщина: БпЛА двигались к югу, а также были замечены вблизи Чернигова и Нежинского района.

  • Сумщина: беспилотники двигались в юго-западном направлении.

  • Днепропетровщина: замечено движение дронов в северо-восточной части области.

  • Киевщина: угроза применения БпЛА была зафиксирована в Вышгородском районе.

Позже Воздушные силы добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения со стороны Брянска для всех областей, где объявлена тревога.

Напомним, Россия нанесла кровавый авиаудар по Константиновке: погибли пятеро гражданских.

