В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза
Воздушная тревога охватила Киев и ряд областей: власти призвали людей оставаться в укрытиях.
Вечером в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Городские власти и областные администрации призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя. Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.
Об этом сообщили в КГВА.
По состоянию на 19:00 карта воздушной тревоги выглядит так:
Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара и активности тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.
Также было зафиксировано движение вражеских беспилотников в ряде областей:
Харьковщина: БпЛА зафиксированы на севере области, а также около самого Харькова.
Черниговщина: БпЛА двигались к югу, а также были замечены вблизи Чернигова и Нежинского района.
Сумщина: беспилотники двигались в юго-западном направлении.
Днепропетровщина: замечено движение дронов в северо-восточной части области.
Киевщина: угроза применения БпЛА была зафиксирована в Вышгородском районе.
Позже Воздушные силы добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения со стороны Брянска для всех областей, где объявлена тревога.
Напомним, Россия нанесла кровавый авиаудар по Константиновке: погибли пятеро гражданских.