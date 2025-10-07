- Дата публикации
В Киеве и в ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Движение враждебных БПЛА фиксируют в ряде областей. В частности, есть угроза для Киевщины и столицы.
Вечером, 7 октября 2025, Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении многочисленных групп вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа « Шахед » на территории Украины.
Об этом они сообщилив телеграмм-канале.
География движения БПЛА
По состоянию на 21:30 фиксировалось активное движение «Шахедов» по нескольким направлениям:
Киевская область: Фиксировалось движение БПЛА курсом на Бровары и Яготин. Также БПЛА направлялись в Броварской и Бориспольский районы с Черниговщины.
Черниговская область: Группы БПЛА двигались в юго-западном направлении, в частности, в сторону Киевщины.
Полтавская область: Зафиксировано движение БПЛА курсом на запад, а также из Полтавщины на Днепропетровщину.
Сумская и Харьковская области: БПЛА из Сумской области направлялись на Полтавщину и Черниговщину. В Харьковской области «Шахеды» держали курс на запад.
Черкасская область: БПЛА двигались курсом на Золотоношу.
Также фиксируется БПЛА в направлении Киева.
Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. По состоянию на 21:38 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, утром вторника, 7 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице произошли мощные взрывы. Их было слышно и на Левом берегу, а также в районе Нивок и Академгородка. По данным властей, сработали силы ПВО.