В Киеве и в ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Вечером, 7 октября 2025, Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении многочисленных групп вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа « Шахед » на территории Украины.

Об этом они сообщилив телеграмм-канале.

География движения БПЛА

По состоянию на 21:30 фиксировалось активное движение «Шахедов» по нескольким направлениям:

Киевская область: Фиксировалось движение БПЛА курсом на Бровары и Яготин . Также БПЛА направлялись в Броварской и Бориспольский районы с Черниговщины.

Черниговская область: Группы БПЛА двигались в юго-западном направлении, в частности, в сторону Киевщины.

Полтавская область: Зафиксировано движение БПЛА курсом на запад , а также из Полтавщины на Днепропетровщину .

Сумская и Харьковская области: БПЛА из Сумской области направлялись на Полтавщину и Черниговщину. В Харьковской области «Шахеды» держали курс на запад .

Черкасская область: БПЛА двигались курсом на Золотоношу .

Также фиксируется БПЛА в направлении Киева.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. По состоянию на 21:38 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, утром вторника, 7 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице произошли мощные взрывы. Их было слышно и на Левом берегу, а также в районе Нивок и Академгородка. По данным властей, сработали силы ПВО.