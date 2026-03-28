В Киеве исчез свет на левом берегу: остановилось метро
Наблюдаются также перебои с водоснабжением на Оболони.
Дополнено новыми материалами
Об этом сообщает «Суспільне».
Предварительно также остановилось метро на левом берегу. Что стало причиной, пока неизвестно.
Местные Телеграмм-каналы пишут, что не ездит метро из-за отсутствия напряжения от станции «Днепр» до станции «Лесная». Всех пассажиров попросили покинуть вагоны.
Напомним, в Тернопольской области зафиксированы перебои со светом. Из-за повреждений энергообъектов в части населенных пунктов области исчез свет.