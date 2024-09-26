В Киеве Ивано-Франковске раздались взрывы: сработало ПВО

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 сентября в Ивано-Франковске раздались звуки взрывов.

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Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что в городе дважды слышали звуки взрывов около 4 часов утра.

Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работают силы ПВО.

"Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны! Не публикуем фото или видео — не помогаем врагу. Детали со временем", — говорится в сообщении.

Также о взрывах и работе ПВО сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 26 сентября были слышны звуки взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

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