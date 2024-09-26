В Киеве Ивано-Франковске раздались взрывы: сработало ПВО

Перед взрывами в городе была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 26 сентября в Ивано-Франковске раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что в городе дважды слышали звуки взрывов около 4 часов утра.
Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работают силы ПВО.
"Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны! Не публикуем фото или видео — не помогаем врагу. Детали со временем", — говорится в сообщении.
Также о взрывах и работе ПВО сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 26 сентября были слышны звуки взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
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